В Европарламенте разгорелся спор из-за израильского флага

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что одна из депутатов сбросила израильский флаг на выставке, приуроченной к годовщине терактов 7 октября, и проявила неуважение к флагу ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Перед голосованием во вторник Метсола заявила, что в понедельник вечером на видео было зафиксировано, как одна из депутаток повредила экспозицию.

По словам Метсолы, её видели, как она бросала израильский флаг на пол и бросала флагшток, а также был сбит флаг ЕС. Она отметила, что оба флага остались на полу.

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно", – сказала Метсола, добавив, что принимаются "все необходимые меры" и что у упомянутого лица будет право изложить свою версию событий.

Она отметила, что Европарламент не может терпеть повреждение имущества или действия, которые могут расцениваться как запугивание.

"В период роста антисемитизма в мире мы обязаны перед еврейской общиной Европы обеспечить, чтобы, глядя на нас, они видели, что это также и их дом", – сказала Метсола.

Метсола не объявила о каких-либо санкциях и не назвала имени этого человека.

Рима Хассан, депутат от партии "Непокоренная Франция" и фракции "Левых" в Европарламенте, через несколько минут выступила с трибуны, обвинив Метсолу в том, что её комментарии "фактически не соответствуют действительности".

Хассан отметила, что выставка была организована в партнерстве с посольством Израиля, и обосновала свою позицию относительно недопустимости присутствия израильского флага в Европарламенте, сравнив это с вывешиванием российского флага в связи с войной РФ против Украины.

Этот спор возник после обвинений, высказанных в понедельник вечером французским правоцентристским депутатом Франсуа-Ксавье Беллами, который заявил, что Хассан бросила на землю как израильский, так и европейский флаги, и призвал применить к ней санкции. Вице-президент парламента Пина Пичерно также обвинила Хассан в том, что та проявила неуважение к флагам.

Хассан подтвердила, что сняла израильский флаг со стойки, но флаг ЕС случайно упал из-за потери равновесия. Она добавила, что ни один из флагов не был повреждён и что она написала письмо Метсоле, чтобы изложить свою версию событий.

"Я не прикасалась к европейскому флагу", – также заявила она.

Выставка была организована накануне третьей годовщины нападений на Израиль, совершенных 7 октября под руководством ХАМАС, в результате которых погибло около 1 200 человек, а 251 – был взят в заложники.

Согласно правилам Европарламента, санкции за серьезные нарушения могут варьироваться от выговора до лишения суточных или временного отстранения от некоторых парламентских обязанностей.

Ранее в этом году во Франции рассматривали дело Римы Хассан из ультралевой партии "Непокоренная Франция", которую обвиняют в оправдании терроризма.

До этого её задержали и несколько часов продержали под стражей, после чего вручили повестку в суд.

Родившаяся в Сирии Рима Хассан по этническому происхождению считает себя палестинкой и давно критикует Израиль.