У Франції визначили дату суду над лівою євродепутаткою за "виправдання тероризму"

У Франції визначили дату судового розгляду щодо євродепутатки Ріми Хассан від ультралівої "Нескореної Франції", яку звинувачують у виправданні тероризму.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У прокуратурі Парижа оголосили, що розгляд звинувачень проти допису Хассан у соцмережах, що може трактуватися як виправдання тероризму, призначено на 7 липня.

У четвер її затримували і кілька годин протримали під вартою, після чого видали повістку до суду.

Заявили також, що під час обшуку у неї виявили канабідіол, це питання розглядатимуть окремо. Хассан відкинула звинувачення у зберіганні наркотиків і стверджує, що має приймати канабідіол з медичних причин.

Причиною для звинувачень у виправданні тероризму став допис Ріми Хассан в Х з цитатою японського терориста з ультралівої групи, засудженого за пропалестинський теракт в аеропорту Тель-Авіва у 1972 році, про те, що в умовах гніту "опір є не просто правом, а й обов’язком".

У Франції за статтею про виправдання тероризму загрожує штраф до 100 тисяч євро або до 7 років позбавлення волі.

Народжена у Сирії Ріма Хассан за етнічним походженням вважає себе палестинкою і давно критикує Ізраїль. До Європарламенту вона обралась у 2024 році від ультралівої "Нескореної Франції".

Лідер політсили Жан-Люк Меланшон назвав звинувачення проти неї політично вмотивованими.

Раніше у березні Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України і ЄС.