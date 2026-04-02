Французьку ультраліву євродепутатку затримали за підозрами у виправданні тероризму

Євродепутатку від французької ультралівої партії "Нескорена Франція" Ріму Хассан затримали й допитали за підозрами у виправданні тероризму, приводом для чого став допис у соцмережах.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У "Нескореній Франції" повідомили агентству, що їхню євродепутатку Ріму Хассан 2 квітня взяли під варту і допитали. Розслідування веде відділ протидії підбурюванню до ненависті онлайн в прокуратурі Парижа.

Причиною цього став її допис у соцмережах від 26 березня, згодом видалений, висловлювання у якому можна трактувати як виправдання тероризму. У ньому вона навела цитату японця Козо Окамото про те, що він "присвятив молодість боротьбі за справу палестинців, і доки буде пригноблення – опір є не просто правом, а й обов’язком". Окамото засудили до довічного ув’язнення за участь у теракті в аеропорту Бен-Гуріон у 1972 році.

Після допису Хассан один з депутатів ультраправого "Національного об’єднання" заявив, що поскаржився на нього у прокуратуру.

Це вже не перше розслідування щодо Ріми Хассан – раніше проти неї вели розслідування за публічну образу політикині-соціалістки, але врешті закрили його.

Нещодавно обраному від "Нескореної Франції" меру невеликого містечка довелось відредагувати допис після того, як перша версія викликала асоціації з нацистським гаслом.

Раніше у березні Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України і ЄС.