Французьку ультраліву євродепутатку затримали за підозрами у виправданні тероризму

Новини — Четвер, 2 квітня 2026, 15:25 — Марія Ємець

Євродепутатку від французької ультралівої партії "Нескорена Франція" Ріму Хассан затримали й допитали за підозрами у виправданні тероризму, приводом для чого став допис у соцмережах.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда". 

У "Нескореній Франції" повідомили агентству, що їхню євродепутатку Ріму Хассан 2 квітня взяли під варту і допитали. Розслідування веде відділ протидії підбурюванню до ненависті онлайн в прокуратурі Парижа. 

Причиною цього став її допис у соцмережах від 26 березня, згодом видалений, висловлювання у якому можна трактувати як виправдання тероризму. У ньому вона навела цитату японця Козо Окамото про те, що він "присвятив молодість боротьбі за справу палестинців, і доки буде пригноблення – опір є не просто правом, а й обов’язком". Окамото засудили до довічного ув’язнення за участь у теракті в аеропорту Бен-Гуріон у 1972 році. 

Після допису Хассан один з депутатів ультраправого "Національного об’єднання" заявив, що поскаржився на нього у прокуратуру. 

Це вже не перше розслідування щодо Ріми Хассан – раніше проти неї вели розслідування за публічну образу політикині-соціалістки, але врешті закрили його. 

Раніше у березні Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України і ЄС.

