Эстония усиливает контроль на границе с Латвией

В связи с наплывом нелегальных иммигрантов Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии усиливает контроль на границе с Латвией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Поскольку на прошлой неделе задержали 41 человека, незаконно прибывших в Эстонию через границу с Латвией, на эстонско-латвийской границе все активнее проверяют лиц и транспортные средства, прибывающие из Латвии.

"Речь идет о миграционном давлении, которое, возможно, создает Беларусь, но если говорить о странах происхождения иммигрантов, то чаще всего мы задерживаем граждан Сомали, за которыми следуют другие страны Восточной Африки, например, Эфиопия, а также более отдаленные страны – Индия, Пакистан, Бангладеш. На самом деле таких стран происхождения очень много", – сказал представитель Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Игорь Богданов.

На железнодорожной станции Валга полицейские также проверяют поезда, прибывающие из Латвии, обходя вагоны и при необходимости проверяя документы пассажиров.

"Мы контролируем транспортные узлы – и на железной дороге, и на автодорогах стараемся проверять людей и транспортные средства. Мы также проинформировали отели и другие организации, например, автобусные компании, чтобы они сообщали нам обо всём, что вызывает вопросы или подозрения", – сказал Богданов.

В последние месяцы в Эстонии резко возросло количество выявленных нелегальных мигрантов, которые ранее пересекли латвийско-белорусскую границу и через Эстонию хотят попасть в страны Северной Европы.

В конце лета прошлого года все страны Балтии и Польша также сообщали о значительном увеличении количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь их границы с территории Беларуси.

В Латвии ранее заявляли, что ресурсы Государственной пограничной службы на латвийско-белорусской границе в настоящее время загружены на 200%.

Напомним, что в целом гибридный миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши с Беларусью начался летом 2021 года при негласном содействии режима Александра Лукашенко, что выглядит как месть за санкции и критику репрессий в Беларуси.