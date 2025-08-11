Укр Рус Eng

У Польщі за три дні зафіксували понад 500 спроб порушення кордону з території Білорусі

Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 16:18 — Марія Ємець

Польські прикордонники за останні три дні зупинили більш як 500 спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі.

Про це у понеділок повідомили в офіційному акаунті в X Прикордонної служби, пише "Європейська правда". 

У пресслужбі зазначили, що за останні три дні прикордонники з Підляського відділення зафіксували понад 550 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. 

Опублікували також відеозаписи кількох ситуацій, коли мігрантам вдалося подолати основний 5-метровий паркан і їх почали зупиняти вже з польського боку.

"Декілька разів доходило до агресивних дій з боку осіб по інший бік технічної огорожі – мігранти кидали у бік польських патрулів каміння і гілки", – додали у повідомленні. 

У липні мігранти кинули коктейль Молотова у польських прикордонників на кордоні з Білоруссю. У Франції вихідними врятували 15 мігрантів з Еритреї, які ховалися у рефрижераторі.

За даними ЗМІ, у ЄС зацікавились незвичними рейсами з Білорусі до міста на середземноморському узбережжі Лівії – через підозру, що це можуть бути провісники хвилі міграції новим маршрутом. 

