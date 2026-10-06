Карні стане першим прем'єром Канади, який здійснить двосторонній візит до Туреччини

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Анкару та Стамбул з 21 по 23 жовтня.

Про це повідомили у вівторок у його офісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це стане першим спеціальним двостороннім візитом канадського лідера до Туреччини, яка є членом НАТО.

Цей візит, про який першим повідомило агентство Reuters, стане черговим відступом Карні від канадських дипломатичних традицій, оскільки він прагне зменшити залежність країни від Сполучених Штатів – її найбільшого торговельного партнера – після провалу торговельних переговорів у серпні.

Карні зустрінеться з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом в Анкарі та працюватиме над зміцненням двосторонніх відносин у таких сферах, як енергетика та гірничодобувна промисловість, клімат, а також оборона та безпека.

Він зустрінеться з турецькими бізнес-лідерами та інвесторами в Стамбулі й презентуватиме Канаду як привабливий напрямок для торгівлі та інвестицій.

"Прем’єр-міністр наголошуватиме на можливостях розширення цих торговельних відносин, що набирають обертів, у пріоритетних секторах, зокрема в енергетиці, аерокосмічній галузі, передових технологіях, а також у гірничодобувній галузі та секторі критично важливих мінералів", – зазначили в офісі Карні.

Карні пообіцяв подвоїти обсяг торгівлі Канади з країнами, крім США, протягом наступного десятиліття та поспішив налагодити зв’язки з низкою країн, зокрема з Китаєм та Індією, з якими раніше існували напружені стосунки.

Карні та Ердоган офіційно розпочали переговори щодо угоди про вільну торгівлю на саміті лідерів НАТО в липні. Туреччина погодилася приєднатися до канадського "Банку оборони, безпеки та стійкості" як одна з 10 країн-засновниць багатостороннього банку "середніх держав", започаткованого Карні.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Згодом Європейська комісія підтвердила, що Канада наразі веде перемовини з ЄС щодо її приєднання до кредитної програми для України Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.