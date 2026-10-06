Карни станет первым премьер-министром Канады, который совершит двусторонний визит в Турцию

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Анкару и Стамбул с 21 по 23 октября.

Об этом сообщили во вторник в его офисе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это станет первым специальным двусторонним визитом канадского лидера в Турцию, которая является членом НАТО.

Этот визит, о котором первым сообщило агентство Reuters, станет очередным отступлением Карни от канадских дипломатических традиций, поскольку он стремится уменьшить зависимость страны от Соединенных Штатов – ее крупнейшего торгового партнера – после провала торговых переговоров в августе.

Карни встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре и будет работать над укреплением двусторонних отношений в таких сферах, как энергетика и горнодобывающая промышленность, климат, а также оборона и безопасность.

Он встретится с турецкими бизнес-лидерами и инвесторами в Стамбуле и представит Канаду как привлекательное направление для торговли и инвестиций.

"Премьер-министр будет подчеркивать возможности расширения этих набирающих обороты торговых отношений в приоритетных секторах, в частности в энергетике, аэрокосмической отрасли, передовых технологиях, а также в горнодобывающей отрасли и секторе критически важных минералов", – отметили в офисе Карни.

Карни пообещал удвоить объем торговли Канады со странами, кроме США, в течение следующего десятилетия и поспешил наладить связи с рядом стран, в частности с Китаем и Индией, с которыми ранее существовали напряженные отношения.

Карни и Эрдоган официально начали переговоры по соглашению о свободной торговле на саммите лидеров НАТО в июле. Турция согласилась присоединиться к канадскому "Банку обороны, безопасности и устойчивости" в качестве одной из 10 стран-учредителей многостороннего банка "средних государств", основанного Карни.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Впоследствии Европейская комиссия подтвердила, что Канада в настоящее время ведет переговоры с ЕС о присоединении к кредитной программе для Украины Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро.