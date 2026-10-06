У Німеччині хочуть терміново зупинити розширення заводу ядерного палива через "Росатом"

Німецька екологічна організація BUND планує через суд домогтися негайної зупинки розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені, що може відкрити шлях до співпраці з російською державною корпорацією "Росатом".

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Організація має намір звернутися до суду з клопотанням про термінову заборону робіт, поки розглядатиметься її позов проти землі Нижня Саксонія. Влада землі раніше схвалила розширення підприємства.

У BUND заявили, що мають серйозні сумніви щодо законності оцінки впливу проєкту на довкілля, яка стала підставою для його схвалення.

Антиядерна організація .ausgestrahlt, яка співпрацює з BUND у цій справі, попередила, що "Росатом" може закріпитися в Німеччині ще до того, як суди ухвалять остаточне рішення.

Завод у Лінгені є одним з останніх підприємств країни, пов'язаних із ядерним паливним циклом.

Судова справа може стати перевіркою готовності та здатності Берліна не допускати російські державні компанії до стратегічно важливих секторів енергетики.

Федеральне міністерство довкілля Німеччини заявило, що виступає проти співпраці з "Росатомом". Водночас у відомстві зазначили, що належною відповіддю на таку співпрацю були б санкції ЄС проти російського ядерного сектору. Наразі, однак, серед держав-членів Євросоюзу недостатньо підтримки для таких санкцій.

Нагадаємо, у вересні BUND подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

У липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Більше про це читайте в статті Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом"