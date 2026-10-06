В Германии хотят срочно остановить расширение завода по производству ядерного топлива из-за "Росатома"

Немецкая экологическая организация BUND планирует через суд добиться немедленной остановки расширения завода по производству ядерного топлива в Лингене, что может открыть путь к сотрудничеству с российской государственной корпорацией "Росатом".

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Организация намерена обратиться в суд с ходатайством о срочном запрете работ на время рассмотрения ее иска против земли Нижняя Саксония. Власти земли ранее одобрили расширение предприятия.

В BUND заявили, что имеют серьезные сомнения относительно законности оценки воздействия проекта на окружающую среду, которая стала основанием для его одобрения.

Антиядерная организация .ausgestrahlt, сотрудничающая с BUND в этом деле, предупредила, что "Росатом" может закрепиться в Германии ещё до того, как суды примут окончательное решение.

Завод в Лингене является одним из последних предприятий страны, связанных с ядерным топливным циклом.

Судебное дело может стать проверкой готовности и способности Берлина не допускать российские государственные компании в стратегически важные секторы энергетики.

Федеральное министерство окружающей среды Германии заявило, что выступает против сотрудничества с "Росатомом". В то же время в ведомстве отметили, что надлежащим ответом на такое сотрудничество были бы санкции ЕС против российского ядерного сектора. Однако в настоящее время среди государств-членов Евросоюза недостаточно поддержки для таких санкций.

Напомним, в сентябре BUND подала иск против федеральной земли Нижняя Саксония с целью отмены разрешения на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене в рамках проекта, связанного с российской компанией "Росатом".

В июле Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Подробнее об этом читайте в статье Пространство для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом"