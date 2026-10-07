В Нижній Саксонії виступають проти розширення заводу з ядерного палива через зв’язки з РФ

Міністр охорони навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія Крістіан Маєр виступив проти запланованого розширення заводу з виробництва ядерного палива у Лінгені через зв’язки з російською компанією "Росатом".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву посадовця, пише "Європейська правда".

В уряді Нижньої Саксонії заявляють, що завод ядерного палива в Лінгені не повинен розпочинати виготовлення компонентів для реакторів російського виробництва. Водночас у федеральному уряді зазначили, що для блокування цього плану знадобляться санкції ЄС.

Компанія Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочірня структура французької компанії Framatome, планує виробляти ці деталі в Нижній Саксонії за ліцензією компанії TVEL – підрозділу російської державної ядерної корпорації "Росатом".

Маєр, чиє міністерство відповідає за ліцензування та регулювання діяльності заводу, розкритикував уряд канцлера Фрідріха Мерца за те, що той не доклав достатніх зусиль, аби заблокувати цей крок.

"Мене дуже дивує той факт, що весь федеральний уряд на чолі з канцлером Мерцем без занепокоєння погоджується на співпрацю з російською ядерною корпорацією в Лінгені та не бачить змін у ситуації з безпекою", – зазначив міністр у своїй заяві.

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини ще раз підтвердило свою протидію співпраці з "Росатомом", але зазначило, що для вирішення проблем, пов’язаних із російською компанією, необхідні заходи на європейському рівні.

"Відповідним інструментом для вирішення цього питання є санкції на рівні ЄС, зокрема щодо атомної галузі. Наразі більшість держав-членів не підтримала цю ініціативу", – зазначив речник міністерства.

Розширення виробництва заводу у Лінгені шляхом співпраці з компанією, що пов’язана з "Росатомом", викликало заперечення екоактивістів. Екологічна організація BUND заявила 6 жовтня, що планує звернутися до суду з проханням про видачу термінового судового розпорядження проти рішення, яке дозволяє продовжувати реалізацію проєкту.

У вересні BUND подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

У липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Більше про це читайте в статті Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом"