В Нижней Саксонии выступают против расширения завода по производству ядерного топлива из-за связей с РФ

Министр охраны окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония Кристиан Майер выступил против запланированного расширения завода по производству ядерного топлива в Лингене из-за связей с российской компанией "Росатом".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника, пишет "Европейская правда".

В правительстве Нижней Саксонии заявляют, что завод по производству ядерного топлива в Лингене не должен начинать изготовление компонентов для реакторов российского производства. В то же время в федеральном правительстве отметили, что для блокирования этого плана понадобятся санкции ЕС.

Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочерняя структура французской компании Framatome, планирует производить эти детали в Нижней Саксонии по лицензии компании TVEL – подразделения российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

Майер, чье министерство отвечает за лицензирование и регулирование деятельности завода, раскритиковал правительство канцлера Фридриха Мерца за то, что оно не приложило достаточных усилий, чтобы заблокировать этот шаг.

"Меня очень удивляет тот факт, что все федеральное правительство во главе с канцлером Мерцем без беспокойства соглашается на сотрудничество с российской ядерной корпорацией в Линген и не видит изменений в ситуации с безопасностью", – отметил министр в своем заявлении.

Федеральное министерство охраны окружающей среды Германии вновь подтвердило своё неприятие сотрудничества с "Росатомом", но отметило, что для решения проблем, связанных с российской компанией, необходимы меры на европейском уровне.

"Соответствующим инструментом для решения этого вопроса являются санкции на уровне ЕС, в частности в отношении атомной отрасли. На данный момент большинство государств-членов не поддержало эту инициативу", – отметил представитель министерства.

Расширение производства завода в Лингене путём сотрудничества с компанией, связанной с "Росатомом", вызвало возражения экоактивистов. Экологическая организация BUND заявила 6 октября, что планирует обратиться в суд с просьбой о вынесении срочного судебного распоряжения против решения, позволяющего продолжить реализацию проекта.

В сентябре BUND подала иск против федеральной земли Нижняя Саксония с целью отмены разрешения на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене в рамках проекта, связанного с российской компанией "Росатом".

В июле Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Подробнее об этом читайте в статье Пространство для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом"