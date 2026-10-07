Більшість французів підтримує протести старшокласників, але хоче їх припинення

Більшість французів схвалює протести старшокласників, що тривають із середини вересня, однак водночас виступає за їхнє припинення.

Про це свідчать результати опитування Elabe, проведеного для BFMTV, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 55% французів схвалюють протести старшокласників, тоді як 35% не підтримують їх, а 10% ставляться байдуже.

Найбільше протестний рух підтримують батьки старшокласників – 71%.

Ще більше французів вважають вимоги протестувальників обґрунтованими. Такої думки дотримуються 72% опитаних: 28% назвали вимоги цілком обґрунтованими, а 44% – частково.

Водночас щодо подальшої долі протестів думки розділилися: 55% респондентів вважають, що рух має припинитися, 27% виступають за його продовження у нинішньому форматі, а 17% – за посилення протестів і проведення більшої кількості блокад.

Найбільш розділені думки серед молоді віком 18–24 років: 33% виступають за припинення протестів, 38% – за їхнє продовження, а 28% – за посилення.

Опитування Elabe для BFMTV провели 6–7 жовтня серед 1001 мешканця материкової Франції віком від 18 років. Респондентів опитували онлайн, використовуючи квотну вибірку за статтю, віком, професією, регіоном та типом населеного пункту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.