Большинство французов поддерживает протесты старшеклассников, но хочет, чтобы они прекратились

Большинство французов одобряет протесты старшеклассников, продолжающиеся с середины сентября, однако в то же время выступает за их прекращение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, проведенного для BFMTV, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, 55% французов одобряют протесты старшеклассников, тогда как 35% не поддерживают их, а 10% относятся к ним безразлично.

Больше всего протестное движение поддерживают родители старшеклассников – 71%.

Еще больше французов считают требования протестующих обоснованными. Такого мнения придерживаются 72% опрошенных: 28% назвали требования полностью обоснованными, а 44% – частично.

В то же время мнения о дальнейшей судьбе протестов разделились: 55% респондентов считают, что движение должно прекратиться, 27% выступают за его продолжение в нынешнем формате, а 17% – за усиление протестов и проведение большего количества блокад.

Наиболее разделились мнения среди молодежи в возрасте 18–24 лет: 33% выступают за прекращение протестов, 38% – за их продолжение, а 28% – за их усиление.

Опрос Elabe для BFMTV был проведен 6–7 октября среди 1001 жителя материковой Франции в возрасте от 18 лет. Респондентов опрашивали онлайн, используя квотную выборку по полу, возрасту, профессии, региону и типу населенного пункта.

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.