Большинство французов поддерживает протесты старшеклассников, но хочет, чтобы они прекратились
Новости — Среда, 7 октября 2026, 19:35 —
Большинство французов одобряет протесты старшеклассников, продолжающиеся с середины сентября, однако в то же время выступает за их прекращение.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, проведенного для BFMTV, передает "Европейская правда".
Согласно опросу, 55% французов одобряют протесты старшеклассников, тогда как 35% не поддерживают их, а 10% относятся к ним безразлично.
Больше всего протестное движение поддерживают родители старшеклассников – 71%.
Еще больше французов считают требования протестующих обоснованными. Такого мнения придерживаются 72% опрошенных: 28% назвали требования полностью обоснованными, а 44% – частично.
В то же время мнения о дальнейшей судьбе протестов разделились: 55% респондентов считают, что движение должно прекратиться, 27% выступают за его продолжение в нынешнем формате, а 17% – за усиление протестов и проведение большего количества блокад.
Наиболее разделились мнения среди молодежи в возрасте 18–24 лет: 33% выступают за прекращение протестов, 38% – за их продолжение, а 28% – за их усиление.
Опрос Elabe для BFMTV был проведен 6–7 октября среди 1001 жителя материковой Франции в возрасте от 18 лет. Респондентов опрашивали онлайн, используя квотную выборку по полу, возрасту, профессии, региону и типу населенного пункта.
Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.
По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.