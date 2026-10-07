Більшість молдован вважають країну не готовою до зовнішньої агресії, але до НАТО не хочуть

Понад 80% молдовських громадян вважають, що Молдова не готова до зовнішньої агресії, однак вступ до НАТО як спосіб убезпечити країну називають правильним рішенням лише приблизно 4%.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Newsmaker.

За даними опитування центру соціологічних досліджень CBS AXA, понад 60% опитаних зазначили, що Молдова абсолютно не готова протистояти можливому збройному нападу, і майже 24% вважають, що країна підготовлена слабко.

82% опитаних стверджують, що не відчувають себе поінформованими та готовими впоратися з ситуацією, не знають, що робити.

При цьому головними загрозами безпеці країни мешканці назвали не лише війну, а й внутрішні чинники. Так, корупція турбує понад 15% опитаних, бідність – 13,5%. А війну в Україні назвали ризиком трохи більше 13,5% респондентів. Енергетична залежність і дезінформація загрожують безпеці, на думку майже 10% опитаних.

Дослідження також показало, що шість із десяти громадян вважають необхідною подальшу зовнішню підтримку для зміцнення безпеки та оборони країни.

Співпрацю з Європейським Союзом та Румунією вважають важливою для розвитку країни майже 2 з 3 респондентів. Однак вступ до НАТО як спосіб убезпечити Молдову вважають правильним рішенням лише приблизно 4%, більшість – близько 45% – виступають за нейтралітет. На другому місці у контексті оборони розташувався вступ до Європейського Союзу, а за ним – співпраця у сфері безпеки з Російською Федерацією.

Опитування проводилося з 25 серпня по 9 вересня серед 2009 осіб віком від 18 років. Похибка становить 2,2%

У травні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой висловився за вступ країни до НАТО, однак визнав, що більшість громадян поки не підтримує таке рішення.

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