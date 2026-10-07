Большинство молдован считают, что страна не готова к внешней агрессии, но вступать в НАТО не хотят

Более 80% граждан Молдовы считают, что страна не готова к внешней агрессии, однако вступление в НАТО как способ обеспечить безопасность страны называют правильным решением лишь около 4%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По данным опроса центра социологических исследований CBS AXA, более 60% респондентов отметили, что Молдова абсолютно не готова противостоять возможному вооруженному нападению, а почти 24% считают, что страна подготовлена слабо.

82% опрошенных утверждают, что не чувствуют себя информированными и готовыми справиться с ситуацией, не знают, что делать.

При этом главными угрозами безопасности страны жители назвали не только войну, но и внутренние факторы. Так, коррупция беспокоит более 15% опрошенных, бедность – 13,5%. А войну в Украине назвали риском чуть более 13,5% респондентов. Энергетическая зависимость и дезинформация угрожают безопасности, по мнению почти 10% опрошенных.

Исследование также показало, что шесть из десяти граждан считают необходимым дальнейшую внешнюю поддержку для укрепления безопасности и обороны страны.

Сотрудничество с Европейским Союзом и Румынией считают важным для развития страны почти 2 из 3 респондентов. Однако вступление в НАТО как способ обеспечить безопасность Молдовы считают правильным решением лишь примерно 4%, большинство – около 45% – выступают за нейтралитет. На втором месте в контексте обороны оказалось вступление в Европейский Союз, а за ним – сотрудничество в сфере безопасности с Российской Федерацией.

Опрос проводился с 25 августа по 9 сентября среди 2009 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,2%

В мае министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой высказался за вступление страны в НАТО, однако признал, что большинство граждан пока не поддерживает такое решение.

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