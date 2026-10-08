ЄС, Канада та Литва відмовилися від участі в конференції з дезінформації під тиском США

Адміністрація Дональда Трампа чинила тиск на дипломатичних представників ЄС, Канади та Литви, щоб ті відмовилися від участі в міжнародній конференції з питань дезінформації після того, як організатори оголосили про проведення панельних дискусій, присвячених загрозі з боку американських урядовців та впливу країни в цілому.

Про це як свідчать уривки з телеграми Державного департаменту, з якими ознайомилося видання Politico, передає "Європейська правда".

Згідно з телеграмою, програма конференції під назвою #Disinfo2026 передбачала сесії, на яких США описувалися як суб’єкт "іноземної маніпуляції інформацією та втручання" (FIMI), що викликало занепокоєння в адміністрації Трампа. Конференція проходить у середу та четвер у Вільнюсі, столиці Литви.

Згідно з телеграмою, Державний департамент попросив американські посольства в кількох європейських країнах та в ЄС висловити занепокоєння Вашингтона та "оцінити", чи погоджуються уряди, що беруть участь у конференції, з тим, що США характеризуються як суб’єкт FIMI.

FIMI – це термін ЄС, який використовується для опису діяльності, спрямованої на спотворення публічної інформації, наприклад поширення дезінформації в інтернеті, зазвичай з боку іноземних суб’єктів, таких як Росія. У телеграмі зазначається, що конференція ставить США в один ряд із "іноземними супротивниками, такими як Росія та Китай", що є "хибною еквівалентністю", яка "затуманює масштаб і характер російського та китайського втручання в наші демократії".

Серед адресатів телеграми були посольства США у Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Кожному з цих посольств було доручено повідомити своїм господарям – усно, а не письмово – що США незадоволені панельними дискусіями щодо американської дезінформації, як свідчить телеграма та слова неназваного американського посадовця.

Одна із цих панельних дискусій під назвою "США як загроза у сфері FIMI: визнати, адаптуватися, протидіяти" за участю двох американських дослідників та колишнього співробітника ЦРУ була присвячений тому, як США стали загрозою дезінформації для Європи. Інший, під назвою "Під атакою: як спільнота, що бореться з дезінформацією, протидіє тиску уряду США", запросив юридичних експертів висловитися щодо загрози введення урядом США заборон на в’їзд для європейських діячів.

Державний департамент попросив деякі з цих країн – але не всі – переглянути своє рішення щодо участі в заході, повідомив американський посадовець, ознайомлений з телеграмою, що надійшла з офісу державного секретаря.

Представники Норвегії, Румунії та Польщі все ще фігурують у програмі конференції.

Американські посадовці також зв’язалися з Міністерством закордонних справ Франції, але воно не відмовилося від участі в конференції.

Адміністрація Трампа та її союзники неодноразово намагалися чинити тиск на союзників з ЄС, щоб ті пристосувалися до стандартів Вашингтона щодо свободи слова. Ці зусилля включали публічну критику, лобіювання за закритими дверима проти законів ЄС та візові обмеження для європейців.

На внутрішньому рівні адміністрація ліквідувала урядові організації США, що борються з дезінформацією, зокрема в Державному департаменті та Міністерстві внутрішньої безпеки.

Після переговорів з американськими посадовцями Канада та Литва відкликали свою підтримку конференції, що означає, що вони не фігурують у складі панелей та в матеріалах конференції. Служба зовнішніх справ ЄС також була виключена з офіційної програми.

Речники Служби зовнішньої дії ЄС та Міністерства закордонних справ Литви заявили, що їхні країни відмовилися від участі, оскільки частина програми конференції не відповідала їхнім офіційним позиціям, хоча вони й не уточнили, якими саме є ці позиції.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа позбавила європейські та близькосхідні країни десятків мільйонів доларів військової допомоги США та натомість перенаправить ці кошти консервативним урядам Латинської Америки.

Це крок адміністрації Трампа, спрямований на скорочення витрат США або чисельності військ у Європі, збігається з переглядом Пентагону, який може призвести до скорочення та реорганізації американських військових баз на континенті.