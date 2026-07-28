Пентагон почав перегляд присутності американських військ у Європі

Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Про це 28 липня повідомив у соцмережі Х заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Міністерство оборони розпочало перегляд військової присутності в Європі, про який міністр Гегсет оголосив на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі", – написав Колбі.

За його словами, результат такого перегляду покликаний гарантувати, що НАТО швидко та беззворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе основну відповідальність за свою конвенційну оборону.

"Результатом цього перегляду стане прискорення переходу НАТО до міцнішого, справедливішого та стійкішого альянсу, продовжуючи траєкторію позитивних змін, досягнутих президентом Трампом та його командою, які стимулюють і дають можливість союзникам очолити звичайну оборону Європи", – написав Колбі.

Нагадаємо, в червні в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО Піт Гегсет у Брюсселі розповів про рух до "НАТО 3.0" із більшою роллю Європи.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.