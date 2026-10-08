ЕС, Канада и Литва отозвали поддержку конференции по дезинформации под давлением США

Администрация Дональда Трампа оказывала давление на дипломатических представителей ЕС, Канады и Литвы, чтобы те отказались от участия в международной конференции по вопросам дезинформации после того, как организаторы объявили о проведении панельных дискуссий, посвященных угрозе со стороны американских чиновников и влиянию страны в целом.

Об этом свидетельствуют отрывки из телеграммы Государственного департамента, с которыми ознакомилось издание Politico, передает "Европейская правда".

Согласно телеграмме, программа конференции под названием #Disinfo2026 предусматривала сессии, на которых США описывались как субъект "иностранной манипуляции информацией и вмешательства" (FIMI), что вызвало беспокойство в администрации Трампа. Конференция проходит в среду и четверг в Вильнюсе, столице Литвы.

Согласно телеграмме, Государственный департамент попросил американские посольства в нескольких европейских странах и в ЕС выразить обеспокоенность Вашингтона и "оценить", согласны ли правительства, участвующие в конференции, с тем, что США характеризуются как субъект FIMI.

FIMI – это термин ЕС, используемый для описания деятельности, направленной на искажение публичной информации, например распространение дезинформации в интернете, обычно со стороны иностранных субъектов, таких как Россия. В телеграмме отмечается, что конференция ставит США в один ряд с "иностранными противниками, такими как Россия и Китай", что является "ложным сравнением", которое "затуманивает масштаб и характер российского и китайского вмешательства в наши демократии".

Среди адресатов телеграммы были посольства США во Франции, Норвегии, Румынии и Польше. Каждому из этих посольств было поручено сообщить своим хозяевам – устно, а не письменно – что США недовольны панельными дискуссиями об американской дезинформации, как свидетельствует телеграмма и слова неназванного американского чиновника.

Одна из этих панельных дискуссий под названием "США как угроза в сфере FIMI: признать, адаптироваться, противодействовать" с участием двух американских исследователей и бывшего сотрудника ЦРУ была посвящена тому, как США стали угрозой дезинформации для Европы. Другая, под названием "Под атакой: как сообщество, борющееся с дезинформацией, противостоит давлению правительства США", пригласила юридических экспертов высказаться по поводу угрозы введения правительством США запретов на въезд для европейских деятелей.

Государственный департамент попросил некоторые из этих стран – но не все – пересмотреть своё решение об участии в мероприятии, сообщил американский чиновник, ознакомленный с телеграммой, поступившей из офиса государственного секретаря.

Представители Норвегии, Румынии и Польши по-прежнему фигурируют в программе конференции.

Американские чиновники также связались с Министерством иностранных дел Франции, но оно не отказалось от участия в конференции.

Администрация Трампа и её союзники неоднократно пытались оказывать давление на союзников из ЕС, чтобы те приспособились к стандартам Вашингтона в отношении свободы слова. Эти усилия включали публичную критику, лоббирование за закрытыми дверями против законов ЕС и визовые ограничения для европейцев.

На внутреннем уровне администрация ликвидировала правительственные организации США, борющиеся с дезинформацией, в частности в Государственном департаменте и Министерстве внутренней безопасности.

После переговоров с американскими чиновниками Канада и Литва отозвали свою поддержку конференции, что означает, что они не фигурируют в составе панелей и в материалах конференции. Служба внешних дел ЕС также была исключена из официальной программы.

Пресс-секретари Службы внешних дел ЕС и Министерства иностранных дел Литвы заявили, что их страны отказались от участия, поскольку часть программы конференции не соответствовала их официальным позициям, хотя они и не уточнили, какими именно являются эти позиции.

Недавно СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа лишила европейские и ближневосточные страны десятков миллионов долларов военной помощи США и вместо этого перенаправит эти средства консервативным правительствам Латинской Америки.

Этот шаг администрации Трампа, направленный на сокращение расходов США или численности войск в Европе, совпадает спересмотром Пентагона, который может привести к сокращению и реорганизации американских военных баз на континенте.