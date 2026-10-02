ЗМІ: США перенаправили кошти, призначені для Європи, до Латинської Америки

Адміністрація Дональда Трампа позбавила європейські та близькосхідні країни десятків мільйонів доларів військової допомоги США та натомість перенаправить ці кошти консервативним урядам Латинської Америки.

Про це троє американських посадовців повідомили газеті The Washington Post, передає "Європейська правда".

Державний департамент повідомив Конгрес про свої наміри перенаправити кошти у вересні, що спонукало сенаторку Джин Шахін та члена Палати представників Грегорі Мікса ввести мораторій на перенаправлення цієї суми.

У середу адміністрація проігнорувала мораторій та заявила про наміри виділити Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії 52 мільйони доларів, які були затверджені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку.

У листі до державного секретаря Марко Рубіо, Шахін та Мікс назвали цей крок порушенням заборони та законодавчих вимог щодо призначення цих коштів.

Перенаправлення фінансування для Словаччини та Північної Македонії викликало особливо сильний спротив, оскільки ці кошти були включені до додаткового законопроєкту щодо України саме для країн, які зазнали впливу війни.

"Обидві палати Конгресу виділили ці кошти з дуже конкретною метою: для підтримки України та наших європейських союзників у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Виконавча влада не має необмеженого права на власний розсуд перенаправляти ці кошти на пріоритети політики адміністрації або країни, що не мають до цього відношення", – йдеться у листі законодавців.

Фінансування для Іраку та Тунісу передбачалося іншими законодавчими актами і не підпадало під ті самі обмеження, хоча воно також надійшло у чутливий для Багдада час на тлі війни з Іраном та виведення американських військ.

На запитання про заперечення законодавців Державний департамент повідомив The Washington Post, що ці кошти краще використати в Латинській Америці відповідно до доктрини зовнішньої політики Дональда Трампа щодо переорієнтації пріоритетів на Західну півкулю.

"Кошти, що використовуються в Західній півкулі, зміцнять партнерства США у сфері безпеки та протидіятимуть військовому впливу супротивників у нашому спільному регіоні", – йшлося у відповіді відомства.

Конгрес затвердив ці кошти у 2022 році на початку російської війни проти України, коли адміністрація Джо Байдена тиснула на європейські країни, щоб ті надали Києву зброю та зупинили торгівлю озброєнням з Москвою. Метою законопроєкту, окрім надання допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, було сприяти тому, щоб країни почали купувати американське військове обладнання замість російського, особливо ті країни, які передавали Києву своє старе озброєння.

Минулого місяця співробітники Демократичної партії зустрілися з представниками Державного департаменту, щоб з’ясувати, як надання фінансування латиноамериканським країнам може тлумачитися як реагування на "ситуацію в Україні" або як допомога країнам, "на які впливає ситуація в Україні", як зазначено в тексті оригінального законопроєкту.

Адміністрація Трампа не змогла пояснити це під час брифінгів для законодавців або в подальших письмових відповідях на їхні запити щодо роз’яснень, зазначили Мікс і Шахін у своєму листі до Рубіо.

Це крок адміністрації Трампа, спрямований на скорочення витрат США або чисельності військ у Європі, збігається з переглядом Пентагону, який може призвести до скорочення та реорганізації американських військових баз на континенті.

Як повідомлялося, Пентагон законтрактував майже всі $400 млн допомоги, виділених Конгресом для України, – за день до закінчення фінансового року.

Наприкінці квітня представники Пентагону підтвердили виділення Україні $400 млн, які вже були схвалені Конгресом, після того, як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.