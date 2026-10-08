В Іспанії померла жінка, чиє виселення призвело до масових протестів

Марія дель Кармен Абаскаль, 87-річна жінка, виселення якої з її давно орендованого мадридського помешкання спричинило загальнонаціональні протести по всій Іспанії та спровокувало політичну кризу, померла в середу під час перебування в лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес першим висловив свої співчуття в соціальних мережах після того, як активісти з питань житла та адвокат Абаскаль повідомили про її смерть. Широко відома як Марікармен, вона стала символом орендарів, які борються з кризою доступності житла в Іспанії.

Емоції переросли в гнів на вулицях серед протестувальників, які зібралися біля будівлі іспанського парламенту й скандували: "Марікармен жива, боротьба триває!"

Іспанці, дедалі більше розчаровані вартістю житла, періодично влаштовують марші у великих містах, вимагаючи від законодавців вжити заходів. Але нова хвиля обурення прокотилася Іспанією з 23 вересня, коли Марікармен, яка пересувалася на інвалідному візку, винесли на ношах із її дому, де вона прожила сім десятиліть, після того як поліція оточила вулицю та розігнала протестувальників. Її доставили до лікарні через слабке здоров’я.

Телевізійні кадри виселення спонукали тисячі людей вийти на протести в Мадриді та інших містах країни.

Адвокат Марікармен, Беатріс Дуро, не розкрила причину смерті. Дуро зазначила, що вона та активісти перебувають у глибокій скорботі.

"Справа Марікармен, яка привернула увагу ЗМІ та облетіла весь світ, залишає нам у пам’яті образ ганебного насильства, пов’язаного з подібними виселеннями, та їхнього впливу на здоров’я людей", – сказала Дуро.

Очікувалося, що після виписки з лікарні вона повернеться додому. Компанія з нерухомості, яка виселила її з метою здачі квартири в оренду за значно вищою ціною, зрештою поступилася під величезним тиском громадськості та погодилася дозволити їй повернутися до квартири.

"Хоча було досягнуто історичної угоди, яка дозволила б їй повернутися додому, це рішення прийшло занадто пізно", – йдеться у заяві Мадридського союзу орендарів, опублікованій у середу.

За даними сайту нерухомості Idealista, середня орендна плата в Іспанії за останні 10 років майже подвоїлася. Уряд Іспанії повідомив, що 26 % іспанців, які орендують житло, витрачають у середньому 40 % свого доходу на оренду та комунальні послуги, тоді як у середньому по Європейському Союзі цей показник становить 18 % серед орендарів.

Протести, а також відхилення парламентом минулого тижня указів, спрямованих на стримування виселень та обмеження тиску з боку орендних ставок, спонукали прем’єр-міністра Педро Санчеса оголосити дострокові вибори на 29 листопада.

Читайте бульше на цю тему у статті: Ва-банк для прем’єра: як житлова криза спричинила дочасні вибори в Іспанії і чи врятує це Санчеса