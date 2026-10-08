В Испании скончалась женщина, выселение которой привело к массовым протестам

Мария дель Кармен Абаскаль, 87-летняя женщина, выселение которой из давно арендуемой ею мадридской квартиры вызвало общенациональные протесты по всей Испании и спровоцировало политический кризис, скончалась в среду во время пребывания в больнице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Премьер-министр Испании Педро Санчес первым выразил свои соболезнования в социальных сетях после того, как активисты по вопросам жилья и адвокат Абаскаль сообщили о её смерти. Широко известная как Марикармен, она стала символом арендаторов, борющихся с кризисом доступности жилья в Испании.

Эмоции переросли в гнев на улицах среди протестующих, собравшихся у здания испанского парламента и скандировавших: "Марикармен жива, борьба продолжается!"

Испанцы, все больше разочарованные стоимостью жилья, периодически устраивают марши в крупных городах, требуя от законодателей принять меры. Но новая волна возмущения прокатилась по Испании с 23 сентября, когда Марикармен, передвигавшуюся на инвалидной коляске, вынесли на носилках из её дома, где она прожила семь десятилетий, после того как полиция оцепила улицу и разогнала протестующих. Её доставили в больницу из-за слабого здоровья.

Телевизионные кадры выселения побудили тысячи людей выйти на протесты в Мадриде и других городах страны.

Адвокат Марикармен, Беатрис Дуро, не раскрыла причину смерти. Дуро отметила, что она и активисты пребывают в глубокой скорби.

"Дело Марикармен, которое привлекло внимание СМИ и облетело весь мир, оставляет в нашей памяти образ позорного насилия, связанного с подобными выселениями, и их влияния на здоровье людей", – сказала Дуро.

Ожидалось, что после выписки из больницы она вернётся домой. Риэлторская компания, выселившая её с целью сдачи квартиры в аренду по значительно более высокой цене, в конце концов уступила под огромным давлением общественности и согласилась позволить ей вернуться в квартиру.

"Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться домой, это решение пришло слишком поздно", – говорится в заявлении Мадридского союза арендаторов, опубликованном в среду.

По данным сайта по недвижимости Idealista, средняя арендная плата в Испании за последние 10 лет почти удвоилась. Правительство Испании сообщило, что 26 % испанцев, снимающих жилье, тратят в среднем 40 % своего дохода на аренду и коммунальные услуги, тогда как в среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 18 % среди арендаторов.

Протесты, а также отклонение парламентом на прошлой неделе указов, направленных на сдерживание выселений и ограничение давления со стороны арендных ставок, побудили премьер-министра Педро Санчеса объявить досрочные выборы на 29 ноября.

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