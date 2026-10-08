ЗМІ: ЄС виключив із санкційного списку російську компанію на прохання Естонії

З нового списку санкцій ЄС проти Росії, до якого внесли 743 фізичних та 826 юридичних осіб, на запит Естонії було виключено російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк в X, пише "Європейська правда".

Початковий проєкт пропозиції, поданий запропонований Європейською службою зовнішніх справ (EEAS), передбачав включення до санкційного списку 744 фізичних осіб та 827 юридичних осіб, проте у версії, узгодженій послами ЄС 7 жовтня, список скоротився на одну фізичну та одну юридичну особу.

За даними журналіста, ці зміни відбулися на прохання Естонії.

"Йдеться про російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet, де ця сировина переробляється, зокрема, на матеріали, необхідні для виробництва вітротурбін та інших виробів у Європейському Союзі. Компанія шукає альтернативні джерела постачання", – написав Джозвяк.

Як повідомлялося, посли держав Європейського Союзу 7 жовтня погодили два нові пакети санкційних включень у межах режиму Євросоюзу щодо територіальної цілісності України, які міністри закордонних справ ЄС повинні формально затвердити на засіданні 12 жовтня. Це буде найбільший затверджений одночасно санкційний пакет, який містить 743 фізичних та 826 юридичних осіб, повʼязаних з військово-промисловим комплексом Росії.

Нагадаємо, 22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".