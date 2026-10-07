Глави МЗС ЄС 12 жовтня затвердять список санкцій проти Росії на 1646 позицій

Посли держав Європейського Союзу у середу, 7 жовтня, погодили два нові пакети санкційних включень у межах режиму Євросоюзу щодо територіальної цілісності України, які міністри закордонних справ ЄС повинні формально затвердити на засіданні 12 жовтня.

Про це "Європейській правді" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнані з перебігом дискусій.

1646 нових включень до санкційних списків проти Росії будуть схвалені на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 12 жовтня.

"Сьогодні Coreper погодив нові пакети включень у межах санкційного режиму щодо територіальної цілісності України. Вони будуть формально затверджені міністрами на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Це буде найбільший затверджений одночасно санкційний пакет, який містить анонсовані раніше 1569 санкційних включень проти 743 фізичних та 826 юридичних осіб, повʼязаних з військово-промисловим комплексом Росії.

Окремо посли ЄС погодили ще 77 включень, пов'язаних із виборами до Державної думи Росії. До цього пакета, зокрема, входять кандидати, які претендували на депутатські мандати від тимчасово окупованих територій України, а також кілька представників виборчих органів.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 вересня Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) представила нову пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти військово-промислового комплексу Росії на 1576 позицій.

22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".