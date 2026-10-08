СМИ: ЕС исключил из санкционного списка российскую компанию по просьбе Эстонии

Из нового списка санкций ЕС против России, в который включены 743 физических и 826 юридических лиц, по запросу Эстонии была исключена российская компания, поставляющая редкоземельные металлы эстонской компании Silmet.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в X, пишет "Европейская правда".

Первоначальный проект предложения, представленный Европейской службой внешних дел (EEAS), предусматривал включение в санкционный список 744 физических и 827 юридических лиц, однако в версии, согласованной послами ЕС 7 октября, список сократился на одно физическое и одно юридическое лицо.

По данным журналиста, эти изменения произошли по просьбе Эстонии.

"Речь идет о российской компании, которая поставляет редкоземельные металлы эстонской компании Silmet, где это сырье перерабатывается, в частности, в материалы, необходимые для производства ветротурбин и других изделий в Европейском Союзе. Компания ищет альтернативные источники поставок", – написал Джозвяк.

Как сообщалось, послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали два новых пакета санкционных включений в рамках режима Евросоюза в отношении территориальной целостности Украины, которые министры иностранных дел ЕС должны формально утвердить на заседании 12 октября. Это будет крупнейший утвержденный одновременно санкционный пакет, включающий 743 физических и 826 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".