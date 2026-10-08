У Німеччині попри протести вироблятимуть паливні елементи для АЕС за російською ліцензією

Постачальник обладнання для атомних електростанцій у німецькому місті Лінген, що в регіоні Емсланд, готується до виробництва паливних елементів російського типу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Дочірня компанія Framatome – Advanced Nuclear Fuels (ANF) – оголосила, що розпочне впровадження необхідних модифікацій на заводі. З наступного року компанія планує постачати замовникам у Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині та Фінляндії паливні збірки для реакторів з водою під тиском радянського зразка.

Заплановані угоди щодо паливних стрижнів російського виробництва викликали гостру критику на місцевому рівні. Проте 5 жовтня ANF отримала остаточне схвалення на виробництво від Міністерства охорони довкілля Нижньої Саксонії на чолі з міністром Крістіаном Маєром (партія "Зелені").

Міністерство послалося на лютневу оцінку безпеки федерального уряду, хоча з того часу федеральний уряд постійно попереджає про гібридні атаки з боку Москви – особливо після атаки дронів на аеропорт Лейпцига, яку приписують Росії.

Сам Маєр є критиком цього проєкту. "Те, що весь німецький уряд на чолі з канцлером Мерцом без вагань погоджується на співпрацю з російською ядерною компанією в Лінгені та не бачить жодних змін у ситуації з безпекою, мене дуже дратує й дивує", – заявив він. Він вважає ділові відносини з Росією, такі як це спільне підприємство в ядерній галузі, вкрай сумнівними та шкідливими для підтримки України.

Французька група Framatome та TVEL, дочірня компанія російської державної корпорації "Росатом", заснували спільне підприємство для ліцензованого виробництва паливних елементів. Відтепер ці елементи вироблятимуться в Лінгені в рамках цього спільного підприємства. Виробництво здійснюватиметься за російськими ліцензіями, російськими технологіями та обладнанням від дочірньої компанії "Росатому".

Паливні елементи західної конструкції не можна використовувати в реакторах радянської конструкції. Починається це з форми: тоді як у Західній Європі, США та Азії поширені квадратні елементи, на електростанціях на Сході використовуються шестикутні паливні елементи.

Компанія Framatome зазначила, що дозвіл став підсумком всебічного процесу перегляду нормативно-правових вимог, який тривав кілька років. Було доведено, що положення німецького Закону про атомну енергію дотримуються; це також підтвердила позитивна оцінка технічної безпеки від TÜV Nord.

Активісти зараз звертаються до суду, щоб запобігти виробництву російських ядерних паливних елементів у регіоні Емсланд. Альянс, до якого входять Німецька федерація з охорони навколишнього середовища та природи (BUND) та антиядерна ініціатива Ausgestrahlt, оголосив про подання термінової скарги проти розширення заводу.

Прихильники розширення заводу стверджують, що проєкт забезпечить енергопостачання для східноєвропейських електростанцій, оскільки їм більше не доведеться закуповувати паливні елементи у "Росатома". Критики, однак, сумніваються, що виробництво за російськими ліцензіями, з використанням російського обладнання та поставлених компонентів зменшить цю залежність.

Варто зазначити, що "Росатом" не перебуває під санкціями ЄС попри повторювані заклики накласти на нього обмеження.

У вересні BUND подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією "Росатом".

У липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Більше про це читайте в статті Простір для нових російських диверсій. Чи ігнорує Німеччина ризики співпраці з "Росатомом".