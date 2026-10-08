Поставщик оборудования для атомных электростанций в немецком городе Линген, расположенном в регионе Эмсланд, готовится к производству топливных элементов российского типа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Дочерняя компания Framatome – Advanced Nuclear Fuels (ANF) – объявила, что начнёт внедрение необходимых модификаций на заводе. Со следующего года компания планирует поставлять заказчикам в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии топливные сборки для реакторов с водой под давлением советского образца.

Запланированные сделки по топливным стержням российского производства вызвали острую критику на местном уровне. Однако 5 октября ANF получила окончательное разрешение на производство от Министерства охраны окружающей среды Нижней Саксонии во главе с министром Кристианом Майером (партия "Зеленые").

Министерство сослалось на февральскую оценку безопасности федерального правительства, хотя с тех пор федеральное правительство постоянно предупреждает о гибридных атаках со стороны Москвы – особенно после атаки дронов на аэропорт Лейпцига, которую приписывают России.

Сам Майер является критиком этого проекта. "То, что всё немецкое правительство во главе с канцлером Мерцем без колебаний соглашается на сотрудничество с российской атомной компанией в Лингене и не видит никаких изменений в ситуации с безопасностью, меня очень раздражает и удивляет", – заявил он. Он считает деловые отношения с Россией, такие как это совместное предприятие в атомной отрасли, крайне сомнительными и вредными для поддержки Украины.

Французская группа Framatome и TVEL, дочерняя компания российской государственной корпорации "Росатом", основали совместное предприятие для лицензионного производства топливных элементов. Отныне эти элементы будут производиться в Лингене в рамках этого совместного предприятия. Производство будет осуществляться по российским лицензиям, с использованием российских технологий и оборудования дочерней компании "Росатома".

Топливные элементы западной конструкции нельзя использовать в реакторах советской конструкции. Дело начинается с формы: в то время как в Западной Европе, США и Азии распространены квадратные элементы, на электростанциях на Востоке используются шестиугольные топливные элементы.

Компания Framatome отметила, что разрешение стало итогом всестороннего процесса пересмотра нормативно-правовых требований, который длился несколько лет. Было доказано, что положения немецкого Закона об атомной энергии соблюдаются; это также подтвердила положительная оценка технической безопасности от TÜV Nord.

Активисты сейчас обращаются в суд, чтобы предотвратить производство российских ядерных топливных элементов в регионе Эмсланд. Альянс, в который входят Немецкая федерация по охране окружающей среды и природы (BUND) и антиядерная инициатива Ausgestrahlt, объявил о подаче срочной жалобы против расширения завода.

Сторонники расширения завода утверждают, что проект обеспечит энергоснабжение восточноевропейских электростанций, поскольку им больше не придется закупать топливные элементы у "Росатома". Критики, однако, сомневаются, что производство по российским лицензиям с использованием российского оборудования и поставляемых компонентов уменьшит эту зависимость.

Стоит отметить, что "Росатом" не находится под санкциями ЕС, несмотря на неоднократные призывы ввести в отношении него ограничения.

В сентябре BUND подала иск в суд на федеральную землю Нижняя Саксония, чтобы отменить разрешение на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене в рамках проекта, связанного с российской компанией "Росатом".

В июле Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Подробнее об этом читайте в статье Пространство для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом".