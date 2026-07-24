В уряді обіцяють відкрити перетин кордону у Білій Церкві ще до завершення будівництва

В уряді заявили, що будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" в Закарпатській області переходить на фінальний етап.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Facebook заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Наразі, за його словами, облаштовано під'їзні дороги, транспортні смуги та зони контролю; укріплено берег річки Тиса; підведено електропостачання, водопостачання, телекомунікаційні та інші інженерні комунікації; є інфраструктура для роботи Державної прикордонної та Державної митної служб України.

фото з Facebook Сергія Деркача

"Тобто, є мінімально необхідні умови для оформлення автомобілів та необхідного контролю. Поки йдеться про облаштування на тимчасовій інфраструктурі. Так ми зможемо запустити оформлення легкових авто ще до завершення будівництва", – повідомив заступник міністра.

Планується, що на першому етапі він працюватиме цілодобово для легкових автомобілів повною масою до 3,5 тонни з пропускною спроможністю до 600 автомобілів на добу.

"Біла Церква – Сігету-Мармацієй" стане нашим 5 новим автомобільним пунктом пропуску з початку війни. І точно не останнім", – написав Дергач.

Зазначимо, у жовтні 2023 року у Києві відбулось спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого сторони уклали сім двосторонніх документів – зокрема стосовно угоди про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Тиса.

28 листопада 2024 року писали, що Україна планує відкрити пункт пропуску для вантажного транспорту "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією у 2025 році.