В Латвії місцевим депутатам заборонили поїздки до РФ та Білорусі

Латвійський Сейм в терміновому порядку в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону "Про обмеження дій, що загрожують національній безпеці", які передбачають заборону для депутатів міських та обласних рад на поїздки до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Поправки доповнюють другу частину статті 2 закону новим пунктом, встановлюючи, що місцевим депутатам також заборонено виїжджати до Росії та Білорусі.

Наразі така заборона вже поширюється на кілька категорій посадових осіб і працівників, а також на депутатів Сейму.

Депутати в анотації зазначили, що посадові особи органів місцевого самоврядування мають доступ до детальної інформації про критичну інфраструктуру, плани цивільної оборони, транспортні та логістичні вузли, а також про інші ресурси, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування.

Тому, на їхню думку, необхідно забезпечити єдиний підхід до всіх виборних посадових осіб, поширивши обмеження на поїздки як на депутатів Сейму, так і на депутатів органів місцевого самоврядування.

Тим часом уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об’єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання.

А у червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.