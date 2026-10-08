В Латвии местным депутатам запретили поездки в РФ и Беларусь

Латвийский Сейм в срочном порядке в окончательном чтении принял поправки к Закону "Об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности", которые предусматривают запрет для депутатов городских и областных советов на поездки в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".

Поправки дополняют вторую часть статьи 2 закона новым пунктом, устанавливающим, что местным депутатам также запрещено выезжать в Россию и Беларусь.

В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма.

Депутаты в аннотации отметили, что должностные лица органов местного самоуправления имеют доступ к подробной информации о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления.

Поэтому, по их мнению, необходимо обеспечить единый подход ко всем выборным должностным лицам, распространив ограничения на поездки как на депутатов Сейма, так и на депутатов органов местного самоуправления.

Между тем правительство Литвы одобрило законопроект, который запрещает гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в районах, расположенных вблизи стратегически важных объектов, даже если у них есть вид на жительство.

А в июне Сейм Латвии одобрил ограничения на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.