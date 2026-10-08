В Британії члена Королівського флоту звинувачують у зборі секретних даних для РФ

Чинного військовослужбовця британського Королівського флоту звинувачують у тому, що він скористався своїм високим рівнем допуску до секретної інформації для збору таємниць, які мав намір передати російській стороні.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними сторони обвинувачення, 24-річний Тедді Янг, якого в середу заарештували в його будинку в Бедфордширі, нібито "отримав доступ до секретних матеріалів у сфері оборони та розвідки та зберіг їх", а також "вчинив дії, що свідчать про підготовку до передачі захищеної інформації іноземній державі".

Янг, який працював у військовій розвідці Королівського флоту, не подавав клопотання про звільнення під заставу і під час слухання у Вестмінстерському магістратському суді в четвер виступив лише для підтвердження своєї особи.

Чоловік постане перед судом 16 жовтня.

Янга звинувачують у збиранні конфіденційної інформації та підготовці її до передачі Росії в період з листопада 2024 року по травень 2025 року.

Його звинувачують у використанні даркнету для спроби встановити контакт із російськими представниками, у складанні повідомлення, яке "мало на меті встановити контакт із потенційним суб’єктом загрози", а також у порушенні військових правил шляхом надсилання інформації на особисту електронну пошту.

За словами поліції, ці звинувачення не пов’язані з розслідуванням щодо ймовірного терористичного замаху, спрямованого проти авіабази британських ВПС "Фейрфорд".

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

Повідомляли також, що у Литві заявили про викриття шпигуна, що працював на Росію.