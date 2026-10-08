В Британии члена Королевского флота обвиняют в сборе секретных данных для РФ

Действующего военнослужащего британского Королевского флота обвиняют в том, что он воспользовался своим высоким уровнем доступа к секретной информации для сбора сведений, которые намеревался передать российской стороне.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным стороны обвинения, 24-летний Тедди Янг, которого в среду арестовали в его доме в Бедфордшире, якобы "получил доступ к секретным материалам в сфере обороны и разведки и сохранил их", а также "совершил действия, свидетельствующие о подготовке к передаче защищенной информации иностранному государству".

Янг, который работал в военной разведке Королевского флота, не подавал ходатайства об освобождении под залог и во время слушания в Вестминстерском магистратском суде в четверг выступил лишь для подтверждения своей личности.

Мужчина предстанет перед судом 16 октября.

Янга обвиняют в сборе конфиденциальной информации и подготовке её к передаче России в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

Его обвиняют в использовании даркнета для попытки установить контакт с российскими представителями, в составлении сообщения, которое "имело целью установить контакт с потенциальным субъектом угрозы", а также в нарушении военных правил путем отправки информации на личную электронную почту.

По словам полиции, эти обвинения не связаны с расследованием возможного террористического покушения, направленного против авиабазы британских ВВС "Фэйрфорд".

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Также сообщалось, что в Литве заявили о разоблачении шпиона, работавшего на Россию.