У Франції кажуть, що українські пілоти почнуть навчання на Rafale у листопаді

Підготовка українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale розпочнеться у листопаді у Франції.

Як передає "Укрінформ", про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка виступала на слуханнях у Комітеті з питань оборони Національної асамблеї у четвер. Це вперше у французькому уряді назвали конкретний термін початку навчань українських пілотів.

"Перші етапи навчання для українських пілотів розпочнуться з листопада", – зазначила Вотрен.

Раніше видання Le Parisien повідомило, що Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

У липні французький президент Емманюель Макрон заявляв, що перші навчальні польоти українських пілотів на літаках Rafale розпочнуться у найближчі місяці.