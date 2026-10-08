Во Франции заявляют, что украинские пилоты начнут обучение на Rafale в ноябре

Подготовка украинских пилотов к полетам на французских истребителях Rafale начнётся в ноябре во Франции.

Как передаёт "Укринформ", об этом заявила министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен, сообщает "Европейская правда".

Министр выступала на слушаниях в Комитете по вопросам обороны Национальной ассамблеи в четверг. Это первый случай, когда во французском правительстве назвали конкретный срок начала обучения украинских пилотов.

"Первые этапы обучения украинских пилотов начнутся с ноября", – отметила Вотрен.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Франция начала подготовку к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.

В июле французский президент Эмманюэль Макрон заявлял, что первые учебные полёты украинских пилотов на самолётах Rafale начнутся в ближайшие месяцы.