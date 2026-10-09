Австрія затримала журналіста Ткача за підозрою у шпигунстві

Український журналіст Михайло Ткач був затриманий в Австрії за підозрою у шпигунстві, яка згодом не підтвердилась.

Про це у п’ятницю повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, якого цитує ORF, пише "Європейська правда".

За словами міністра, за підозрою у шпигунстві у Відні затримали чотирьох українців, зокрема Ткача та оператора Ярослава Бондаренка.

Оператор, як і раніше, перебуває під вартою, а журналіст уже звільнений, розповів Карнер.

Коментуючи арешт Ткача і Бондаренка, речниця прокуратури Відня зазначила, що "у ході інших розслідувань виникли підозри щодо ще двох осіб, але вони не підтвердилися".

За її словами, одну із зазначених осіб вже звільнили, а інша перебуває під вартою, але й у цьому випадку наразі здається, що підозри у скоєнні злочину не підтверджуються.

Як стало відомо ввечері 8 жовтня, керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача у Відні.