Австрия задержала журналиста Ткача по подозрению в шпионаже

Украинский журналист Михаил Ткач был задержан в Австрии по подозрению в шпионаже, которое впоследствии не подтвердилось.

Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, которого цитирует ORF, пишет "Европейская правда".

По словам министра, по подозрению в шпионаже в Вене задержали четырех украинцев, в том числе Ткача и оператора Ярослава Бондаренко.

Оператор, как и ранее, находится под стражей, а журналист уже освобожден, рассказал Карнер.

Комментируя арест Ткача и Бондаренко, пресс-секретарь прокуратуры Вены отметила, что "в ходе других расследований возникли подозрения в отношении еще двух человек, но они не подтвердились".

По её словам, одного из указанных лиц уже освободили, а другой находится под стражей, но и в этом случае пока кажется, что подозрения в совершении преступления не подтверждаются.

Как стало известно вечером 8 октября, руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском беглого генерального прокурора Руслана Кравченко.

Посольство Украины в Австрии обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств задержания руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача в Вене.