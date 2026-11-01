У Болгарії оприлюднили перші дані про явку на другому турі виборів президента

Речниця Центральної виборчої комісії Болгарії Стоянка Балова розповіла про явку на другому турі президентських виборів у країні станом на 11:00.

Про це вона сказала під час брифінгу, передає БНТ, пише "Європейська правда".

За словами Балової, явка по країні станом на 11:00 становить 6,11%, проголосували 405 270 виборців. У першому турі в такий час явка виборців становила 5,8%.

Як і в першому турі, явка виборців найнижча в Карджалі – 3,56%, а найвища у Відіні – 8,7 %.

У неділю, 1 листопада, у Болгарії проходить другий тур президентських виборів, у яких змагаються Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Варто зауважити, що перший тур президентських виборів відзначився низькою явкою виборців. За підсумками першого туру виборів Йотова набрала 34,6% голосів, а Гюров – 31,9%.

Нещодавно колишній президент, експрем’єри та колишні міністри Болгарії звернулися до громадян із закликом проголосувати за Гюрова у другому турі президентських виборів.

Більше про це читайте у статті: Шанс на поразку РФ у Болгарії: яку сенсацію дав перший тур виборів президента і що буде далі.