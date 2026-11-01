У Болгарії розпочався другий тур президентських виборів

У неділю, 1 листопада, у Болгарії пройде другий тур президентських виборів, у яких будуть змагатися Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Про це пише БНТ, передає "Європейська правда".

Голосування розпочалося о 07:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00. У разі утворення черг на виборчих дільницях роботу можуть продовжити ще на одну годину.

Право голосу на виборах мають понад 6,5 млн громадян. Загалом у країні працюють близько 9300 виборчих дільниць, обладнаних електронними машинами для голосування. На дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по дві машини.

Ще 613 виборчих дільниць відкрили за кордоном – у 60 країнах світу. Найбільше з них розташовано у Великій Британії, Туреччині та Німеччині.

Варто зауважити, що перший тур президентських виборів відзначився низькою явкою виборців. За підсумками першого туру виборів Йотова набрала 34,6% голосів, а Гюров – 31,9%.

Нещодавно колишній президент, експрем’єри та колишні міністри Болгарії звернулися до громадян із закликом проголосувати за Гюрова у другому турі президентських виборів.

Більше про це читайте у статті: Шанс на поразку РФ у Болгарії: яку сенсацію дав перший тур виборів президента і що буде далі.