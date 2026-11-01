В Болгарии обнародовали первые данные о явке на втором туре президентских выборов

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Болгарии Стоянка Балова рассказала о явке на втором туре президентских выборов в стране по состоянию на 11:00.

Об этом она сообщила во время брифинга, передает БНТ, пишет "Европейская правда".

По словам Баловой, явка по стране по состоянию на 11:00 составляет 6,11%, проголосовали 405 270 избирателей. В первом туре в это же время явка избирателей составляла 5,8%.

Как и в первом туре, явка избирателей самая низкая в Карджале – 3,56%, а самая высокая в Видине – 8,7%.

В воскресенье, 1 ноября, в Болгарии проходит второй тур президентских выборов, в которых соревнуются Илиана Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Стоит отметить, что первый тур президентских выборов отличался низкой явкой избирателей. По итогам первого тура выборов Йотова набрала 34,6% голосов, а Гюров – 31,9%.

Недавно бывший президент, экс-премьеры и бывшие министры Болгарии обратились к гражданам с призывом проголосовать за Гюрова во втором туре президентских выборов.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс на поражение РФ в Болгарии: какую сенсацию преподнес первый тур президентских выборов и что будет дальше.