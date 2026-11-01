У Лісабоні протестувальники знову вийдуть на вулиці після розгону табору поліцією

У столиці Португалії Лісабоні табір протестувальників організовує демонстрацію проти насильства поліції: після попереднього розгону табору десятеро людей госпіталізовані.

Про це інформує RTP, повідомляє "Європейська правда".

Рух таборів у Лісабоні проведе у неділю, 1 листопада, мітинг на площі Россіо, щоб висловити протест проти насильства з боку поліції та виступити за краще забезпечення житлом у країні. За даними, сьогодні вранці внаслідок поліцейської атаки понад 30 людей отримали поранення, 10 з них госпіталізовані.

"Сьогодні ввечері табір у Лісабоні знову став мішенню насильства з боку поліції. О 4:15 ранку поліція громадської безпеки без розбору атакувала демонстрантів, завдавши їм поранень та зруйнувавши громадські споруди табору. Це вже третє насильницьке втручання поліції проти табору менш ніж за три тижні", – заявив рух "Лісабонський табір".

Окрім того, поліція заарештувала шістьох демонстрантів, яких вже звільнили. Очікується, що вони постануть перед суддею в понеділок.

Нагадаємо, 1 листопада близько 04:30 ранку 1 листопада десятки поліцейських, частина з яких була зі службовими собаками, розігнали табір протестувальників у центрі Лісабона.

Протестувальники вимагають більш доступної орендної плати, збільшення кількості соціального житла та термінових заходів з боку уряду для вирішення житлової кризи. Протести у Португалії тривають уже другий тиждень.