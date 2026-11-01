У Португалії поліція розігнала табір протестувальників
У столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.
Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".
Наметове містечко з понад 50 наметів з’явилося після суботнього маршу центром Лісабона, у якому взяли участь тисячі людей.
Близько 04:30 ранку 1 листопада десятки поліцейських, частина з яких була зі службовими собаками, прибули на площу та розпочали демонтаж табору.
Перед цим начальник поліції Юрі Родрігес тричі попередив протестувальників про необхідність прибрати намети, пригрозивши звинуваченнями в непокорі тим, хто чинитиме опір.
Аналогічний, але менший наметовий табір поліція демонтувала також на площі Дом Жуан I у Порту.
Протестувальники вимагають, щоб уряд скасував законопроєкт, який прискорив би виселення та скасував обмеження на орендну плату за новими договорами оренди, який пройшов перше читання.
Це не перший випадок силового розгону житлових протестів у Португалії. Зокрема тижнем раніше португальська поліція розігнала табір у центрі Лісабона, влаштований на знак протесту проти поглиблення житлової кризи в країні.
У вівторок, 27 жовтня, тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії в Лісабоні.