У Португалії поліція розігнала табір протестувальників

У столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Наметове містечко з понад 50 наметів з’явилося після суботнього маршу центром Лісабона, у якому взяли участь тисячі людей.

Близько 04:30 ранку 1 листопада десятки поліцейських, частина з яких була зі службовими собаками, прибули на площу та розпочали демонтаж табору.

Перед цим начальник поліції Юрі Родрігес тричі попередив протестувальників про необхідність прибрати намети, пригрозивши звинуваченнями в непокорі тим, хто чинитиме опір.

Аналогічний, але менший наметовий табір поліція демонтувала також на площі Дом Жуан I у Порту.

Протестувальники вимагають, щоб уряд скасував ‌законопроєкт, ⁠який прискорив би виселення та скасував обмеження на орендну плату за новими договорами оренди, який пройшов перше читання.

Це не перший випадок силового розгону житлових протестів у Португалії. Зокрема тижнем раніше португальська поліція розігнала табір у центрі Лісабона, влаштований на знак протесту проти поглиблення житлової кризи в країні.

У вівторок, 27 жовтня, тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту Португалії в Лісабоні.