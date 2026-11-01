В Лиссабоне протестующие вновь выйдут на улицы после того, как полиция разогнала лагерь

В столице Португалии Лиссабоне лагерь протестующих организует демонстрацию против полицейского насилия: после предыдущего разгона лагеря десять человек были госпитализированы.

Об этом сообщает RTP, передает "Европейская правда".

Движение лагерей в Лиссабоне проведет в воскресенье, 1 ноября, митинг на площади Россио, чтобы выразить протест против насилия со стороны полиции и выступить за обеспечение жильем. По данным, сегодня утром в результате полицейской атаки более 30 человек получили ранения, 10 из них госпитализированы.

"Сегодня вечером лагерь в Лиссабоне вновь стал мишенью насилия со стороны полиции. В 4:15 утра полиция общественной безопасности без разбора атаковала демонстрантов, нанеся им ранения и разрушив общественные постройки лагеря. Это уже третье насильственное вмешательство полиции против лагеря менее чем за три недели", – заявило движение "Лиссабонский лагерь".

Кроме того, полиция арестовала шестерых демонстрантов, которых уже освободили. Ожидается, что они предстанут перед судьей в понедельник.

Напомним, 1 ноября около 04:30 утра десятки полицейских, часть из которых была со служебными собаками, разогнали лагерь протестующих в центре Лиссабона.

Протестующие требуют более доступной арендной платы, увеличения количества социального жилья и принятия правительством срочных мер для решения жилищного кризиса. Протесты в Португалии продолжаются уже вторую неделю.