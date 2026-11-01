У Бельгії просувають закон, що дозволить проводити обшуки у тих, хто може приховувати нелегалів

Бельгія просуває новий законопроєкт, який дозволить поліції проводити обшуки в оселях осіб, підозрюваних у приховуванні мігрантів без документів.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на EUObserver.

Голосування за проєкт закону заплановане на четвер, 4 листопада, у бельгійському парламенті. Якщо його приймуть, це відкриває шлях для аналогічних положень у регламенті ЄС щодо депортації.

Хоча Бельгія утрималася під час голосування щодо закону на рівні ЄС через внутрішні заперечення стосовно можливих центрів депортації ЄС за кордоном, коаліційний уряд Бельгії може проголосувати за цей закон у себе в країні.

Поліція отримає повноваження проводити обшуки в помешканнях згідно з новим законопроєктом ЄС про депортацію.

Новий закон, який відстоює міністерка з питань міграції Бельгії Аннелін Ван Боссуйт, викликав критику – від правозахисників до бельгійських суддів, стверджує видання. Критики законопроєкту попереджають, що він потенційно порушуватиме конституційні права тих, хто надає притулок нелегальним іммігрантам.

Якщо особу підозрюють у наданні притулку нелегальному мігранту, якого вважають загрозою для безпеки, поліція може увійти до її помешкання з 5:00 до 21:00 та провести обшук документів і особистих речей, навіть якщо там перебувають діти.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Раніше Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.