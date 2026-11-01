В Бельгии продвигают закон, который позволит проводить обыски у тех, кто может укрывать нелегалов

Бельгия продвигает новый законопроект, который позволит полиции проводить обыски в жилищах лиц, подозреваемых в укрывательстве мигрантов без документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

Голосование по законопроекту запланировано на четверг, 4 ноября, в бельгийском парламенте. Если его примут, это откроет путь для аналогичных положений в регламенте ЕС о депортации.

Хотя Бельгия воздержалась при голосовании по закону на уровне ЕС из-за внутренних возражений в отношении возможных центров депортации ЕС за рубежом, коалиционное правительство Бельгии может проголосовать за этот закон у себя в стране.

Полиция получит полномочия проводить обыски в жилых помещениях в соответствии с новым законопроектом ЕС о депортации.

Новый закон, который отстаивает министр по вопросам миграции Бельгии Аннелин Ван Боссуйт, вызвал критику – от правозащитников до бельгийских судей, утверждает издание. Критики законопроекта предупреждают, что он потенциально будет нарушать конституционные права тех, кто предоставляет убежище нелегальным иммигрантам.

Если лицо подозревается в предоставлении убежища нелегальному мигранту, которого считают угрозой для безопасности, полиция может войти в его жилище с 5:00 до 21:00 и провести обыск документов и личных вещей, даже если там находятся дети.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Ранее Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.