У Німеччині оголосили дату нових молодіжних протестів

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися найближчим часом.

Про це пише Tagesschau, інформує "Європейська правда".

Ініціатива Gen Z regelt позитивно оцінила результати загальнонімецьких молодіжних протестів і має намір взяти участь у мітингах, що відбудуться через три тижні – 20 листопада.

"У цей день сто тисяч людей показали, заради чого вони вийшли на вулиці", – сказав речник пресслужби ініціативи, який публічно бажає виступати лише під своїм ім’ям Амадео.

Мітинги, організовані кампанією Gen Z regelt, були заплановані в 34 містах, зокрема в Берліні, Франкфурті-на-Майні та Мюнхені. Однак кількість учасників не виправдала очікувань організаторів, які розраховували щонайменше на 182 000 учасників. Та їх кількість, за свідченнями очевидців, сягала близько половини заявленої цифри.

Ініціатива Gen Z regelt вимагає, серед іншого, збільшення фінансування шкіл, допомоги у боротьбі з залежністю та психотерапії, заходів проти зростання вартості життя, соціальної справедливості та посилення заходів із захисту клімату. Вона виступає проти введення обов’язкової військової служби, а також розширення державного нагляду.

Більшість мітингів пройшла мирно. Однак у кількох містах екстремісти, очевидно, цілеспрямовано втрутилися у ходу демонстрантів.

Протестувальники планують знову вийти на вулиці 20 листопада – у Міжнародний день молодіжного страйку.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць протестують школярі та студенти проти поганих умов навчання. До них долучилися представники різних професій та рух "жовті жилети". Найбільші протести відбулися 17 жовтня.