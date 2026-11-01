В Германии объявили дату новых молодежных протестов

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться в ближайшее время.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Инициатива Gen Z regelt положительно оценила результаты общегерманских молодежных протестов и намерена принять участие в митингах, которые состоятся через три недели – 20 ноября.

"В этот день сто тысяч человек показали, ради чего они вышли на улицы", – сказал представитель пресс-службы инициативы, который публично желает выступать только под своим именем Амадео.

Митинги, организованные кампанией Gen Z regelt, были запланированы в 34 городах, в частности в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Однако количество участников не оправдало ожиданий организаторов, которые рассчитывали как минимум на 182 000 человек. Но их число, по свидетельствам очевидцев, достигало примерно половины заявленной цифры.

Инициатива Gen Z regelt требует, среди прочего, увеличения финансирования школ, помощи в борьбе с зависимостью и психотерапии, мер против роста стоимости жизни, социальной справедливости и усиления мер по защите климата. Она выступает против введения обязательной военной службы, а также расширения государственного надзора.

Большинство митингов прошло мирно. Однако в нескольких городах экстремисты, по всей видимости, целенаправленно вмешались в ход демонстрантов.

Протестующие планируют вновь выйти на улицы 20 ноября – в Международный день молодежной забастовки.

Напомним, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Напомним, во Франции уже более месяца протестуют школьники и студенты против плохих условий обучения. К ним присоединились представители различных профессий и движение "желтых жилетов". Крупнейшие протесты состоялись 17 октября.