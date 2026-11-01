У Німеччині – масові протести молоді проти обов'язкової служби та зростання цін

Пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Німецькі протести, організовані кампанією "Gen Z regelt" ("Покоління Z бере владу у свої руки"), відбулися у 34 містах, зокрема в Берліні, Франкфурті та Мюнхені.

Група заявляє, що виступає проти обов’язкової військової служби та вимагає збільшення інвестицій в освіту, оскільки багато молодих німців зіштовхуються з проблемою зростання витрат.

За даними агентства, у Франкфурті, фінансовому центрі Німеччини, щонайменше два магазини було розграбовано, коли протести переросли у насильство; ще кілька магазинів зазнали пошкоджень, а поліція намагалася взяти ситуацію під контроль.

Фото: Reuters

"Насильницькі заворушення тривають. У центрі міста у кількох магазинах розбито вітрини. У бік служб екстреної допомоги також кидають коктейлі Молотова. Ми закликаємо всіх перехожих уникати центру міста або покинути цей район", – повідомила франкфуртська поліція.

Речниця руху "Gen Z regelt" Ліна Фрідріх під час демонстрацій у Берліні заявила, що цей рух "бореться за мир і свободу, а не за війну та примус".

"Для нас найважливіше – це краща підтримка систем охорони здоров’я та освіти. Ми проти обов’язкової військової служби та виступаємо за справедливіший розподіл тягаря", – акцентувала вона.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць протестують школярі та студенти проти поганих умов навчання. До них долучилися представники різних професій та рух "жовті жилети". Найбільші протести відбулися 17 жовтня, коли багато міст Франції стали місцем грабежів, мародерств та насильства.

Також писали, що у столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.