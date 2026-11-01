З неділі ЄС почав стягувати додатковий збір за обробку посилок

З неділі, 1 листопада, Європейський Союз почав стягувати збір за обробку у розмірі 2 євро з усіх посилок, що надходять на ринок ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

У липні вже набуло чинності мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю менше ніж 150 євро. Однак цей збір є тимчасовим і діятиме до 2028 року, коли почне функціонувати нова ІТ-система митного обліку.

Новий збір у розмірі 2 євро, який набув чинності 1 листопада, застосовуватиметься до всіх посилок, незалежно від їхньої вартості, і покриватиме витрати на митне оформлення. Він додається до мита у розмірі 3 євро.

Новий збір сплачуватимуть платформи, продавці або перевізники, а збиратимуть його 27 держав-членів ЄС. З отриманих коштів 75% надійдуть до бюджету Євросоюзу, а решту 25% залишаться у країнах ЄС.

Введений у липні митний збір у розмірі 3 євро вже вплинув на обсяги імпорту: за даними Європейської комісії, з липня по вересень кількість дрібних посилок, що надходили до блоку, скоротилася на 60%. Однак щодня на ринок ЄС все ще надходить 5 мільйонів посилок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Раніше повідомляли, що Німеччина буде тиснути на Європейський Союз, щоб той якнайшвидше ввів квоти на додаткові сектори товарів, що імпортуються з Китаю.