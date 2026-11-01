С воскресенья ЕС начал взимать дополнительный сбор за обработку посылок

С воскресенья, 1 ноября, Европейский Союз начал взимать сбор за обработку в размере 2 евро со всех посылок, поступающих на рынок ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

В июле уже вступила в силу пошлина в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью менее 150 евро. Однако этот сбор является временным и будет действовать до 2028 года, когда начнет функционировать новая ИТ-система таможенного учета.

Новый сбор в размере 2 евро, вступивший в силу 1 ноября, будет применяться ко всем посылкам, независимо от их стоимости, и покроет расходы на таможенное оформление. Он добавляется к пошлине в размере 3 евро.

Новый сбор будут уплачивать платформы, продавцы или перевозчики, а собирать его будут 27 государств-членов ЕС. Из полученных средств 75% поступят в бюджет Евросоюза, а остальные 25% останутся в странах ЕС.

Введенный в июле таможенный сбор в размере 3 евро уже повлиял на объемы импорта: по данным Европейской комиссии, с июля по сентябрь количество мелких посылок, поступавших в блок, сократилось на 60%. Однако ежедневно на рынок ЕС по-прежнему поступает 5 миллионов посылок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении НДС на международные посылки и электронную торговлю, что необходимо для получения финансовой помощи от ЕС.

Ранее сообщалось, что Германия будет оказывать давление на Европейский Союз, чтобы тот как можно скорее ввел квоты на дополнительные сектора товаров, импортируемых из Китая.