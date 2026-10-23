Зеленський підписав закон про ПДВ для посилок, необхідний для траншу від ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Про це свідчить картка законопроєкту №16051-1 на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підписав закон 22 жовтня, йдеться у картці законопроєкту.

Ухвалення цього закону є умовою надання бюджетної підтримки та фінансування з боку ЄС та МВФ. Законопроєкти передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Без податку залишаться лише некомерційні посилки "від фізособи фізособі" вартістю до 45 євро та окремі товари для військових.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу пакет законопроєктів щодо оподаткування міжнародних посилок 16 вересня. А 15 жовтня депутати проголосували за його прийняття.

Як повідомляла "Економічна правда", за відповідне рішення проголосували 252 депутати.