У Франкфурті під час протестів поранили понад 100 поліцейських

Німецькі міністри погрожують суворими покараннями мародерам та учасникам заворушень, які пошкодили магазини та поранили понад 100 поліцейських у Франкфурті минулої ночі, 31 жовтня.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Німецьке місто Франкфурт-на-Майні стало епіцентром насильницьких протестів після того, як протягом дня десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці десятків німецьких міст, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя в рамках акцій, організованих кампанією Gen Z regelt.

У фінансовому центрі Франкфурті бунтівники в каптурах пошкодили 17 магазинів і торгових точок, п’ять із яких були розграбовані. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ землі Гессен, поліція залучила 1 300 співробітників, понад 100 з яких отримали поранення під час сутичок.

Поліція затримала 54 протестувальників віком від 13 до 29 років. Більшість затриманих – громадяни Німеччини, втім, багато учасників заворушень мають мігрантське походження.

Поліція Франкфурта повідомила про насильницькі заворушення, зокрема про розбиті вікна та кидання коктейлів Молотова у бік служб екстреної допомоги.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Організатори протестів Gen Z regelt заявили, що демонстрації мають продовжитися найближчим часом.